به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این موضوع در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان مطرح شد.

نشستی که در آن «انسداد مبادی بی‌سوادی» به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان مورد تأکید قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: نباید اجازه داد کودکان در سن ورود به مدرسه، به هر دلیل از تحصیل بازبمانند و در آینده به جمع افراد بی‌سواد اضافه شوند.

ورمقانی همچنین بر مشارکت همه دستگاه‌ها برای شناسایی افراد بی‌سواد تأکید کرد.

توسعه مهارت‌های کاربردی در کلاس‌های سوادآموزی، از جمله آموزش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان برای افزایش استقبال از این دوره‌هاست.

در پایان نیز از دستگاه‌های همکار در حوزه سوادآموزی، از جمله ثبت احوال، بهزیستی، کمیته امداد و زندان‌ها تجلیل شد.