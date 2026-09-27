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همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم با حضور جمعی از خانوادههای شهدا در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این مراسم با حضور رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، سمیعینژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و خانوادههای معزز شهیدان محسن قرباننژاد و علیرضا زهدی برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم، بر تداوم راه پرافتخار شهیدان تأکید کردند.
رضایی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، قائد شهید امام خامنهای و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگهای تحمیلی دوم و سوم، اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان سرمایهای ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران برجای مانده، حاصل ایستادگی، مجاهدت و فداکاری مردانی است که در بزنگاههای حساس تاریخ، از آرمانهای انقلاب و عزت ایران اسلامی پاسداری کردند.
وی با اشاره به جایگاه بلند شهدا و ایثارگران در تاریخ معاصر کشور، افزود: تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، پاسداشت بخشی از هویت، عزت و حافظه تاریخی ملت ایران است و حفظ شأنیت این قشر معظم باید در متن فرهنگ و مناسبات اداری و اجتماعی کشور استمرار داشته باشد.