به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هفته دفاع مقدس ، فرصتی مغتنم برای روایت ایثار، مقاومت، ایستادگی ، شهامت و شهادت رزمندگان اسلام است.

بزرگ مردانی که برای حفظ ، حراست و دفاع از وطن، پرچم و مرز و بوم جان فدا شدند.

صحبت از جان فدایانی است که از روزهای انقلاب اسلامی تا سال‌های دفاع مقدس پای کار وطن هستند.

محجوب خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای گیلان در گزارشی سراغ یکی از بزرگ مردان تاریخ پر افتخار وطن رفته است که از کوچه های انقلاب اسلامی تا سالهای دفاع مقدس، محکم و باصلابت ایستاده است.