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خانواده هفت شهید قمی، در همایش بصیرتی «جهاد تبیین» که با محوریت یادواره قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی برگزار شد، تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با محوریت یادواره قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی، در سالن همایش امامزاده شاه سید علی (علیهالسلام) برگزار شد.
حجتالاسلام عباس اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در این همایش گفت: ملت ایران در برابر جنایتهای اردوگاه استکبار جهانی کوتاه نخواهد آمد.
وی افزود: ایستادگی در برابر تجاوز و جنایت دشمن، برگرفته از ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت ملت ایران است و این مسیر تا تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.
مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک حادثه تاریخی نیست، گفت: دفاع مقدس یک مکتب و سرمایه ملی به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، از جمله عرصه دفاع و مقاومت، از آموزهها و دستاوردهای آن بهره میگیرد.
سیدجواد هاشمی مسئول سازمان بسیج کارمندان استان نیز حضور آگاهانه مردم در صحنه و ایستادگی آنان در شرایط گوناگون را از شاخصترین مؤلفههای قدرت و اقتدار ملت ایران دانست.
وی خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با تبیین درست مسائل، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام ملی، بیش از پیش حفظ و تقویت شود.