خانواده هفت شهید قمی، در همایش بصیرتی «جهاد تبیین» که با محوریت یادواره قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی برگزار شد، تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با محوریت یادواره قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی، در سالن همایش امامزاده شاه سید علی (علیه‌السلام) برگزار شد.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در این همایش گفت: ملت ایران در برابر جنایت‌های اردوگاه استکبار جهانی کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: ایستادگی در برابر تجاوز و جنایت دشمن، برگرفته از ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت ملت ایران است و این مسیر تا تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک حادثه تاریخی نیست، گفت: دفاع مقدس یک مکتب و سرمایه ملی به شمار می‌رود که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، از جمله عرصه دفاع و مقاومت، از آموزه‌ها و دستاورد‌های آن بهره می‌گیرد.

سیدجواد هاشمی مسئول سازمان بسیج کارمندان استان نیز حضور آگاهانه مردم در صحنه و ایستادگی آنان در شرایط گوناگون را از شاخص‌ترین مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملت ایران دانست.

وی خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با تبیین درست مسائل، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام ملی، بیش از پیش حفظ و تقویت شود.

در این مراسم از خانواده شهیدان امیرمحمدعلی محمدی، سیدمحمود هاشمی، محمدجوادعلی محمدی، محمدصالح تقوایی، جواد طالبی (شهید آتش‌نشان فتنه دی‌ماه)، کریم پیازآبادی (رزمنده هشت سال دفاع مقدس که در شلمچه به شهادت رسید) و محمدقلی اسلامی لَلَردی (در منطقه شلمچه و در عملیات تکمیلی کربلای پنج بر اثر موج انفجار خمپاره جانباز شد و پنجم اسفند ۱۳۸۲ در چهل‌سالگی به شهادت رسید) تجلیل به عمل آمد.