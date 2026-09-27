به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدمهدی رضایی از جانبازان سرافرازی است که در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه سر دچار مجروحیت شدید شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و سحرگاه امروزیکشنبه پنجم مهرماه به جمع شهدا پیوست.

پیکر مطهر این جانباز شهید با حضور مردم و مسئولان از میدان احسان تا میدان حج یزد تشییع شد و مردم با حضور در این مراسم یاد و نام این شهید والامقام را گرامی داشتند.