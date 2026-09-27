به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،این عملیات راهبردی که با برنامه‌ریزی دقیق، جسارت خلبانان غیور ایرانی و بهره‌گیری از سوخت‌گیری‌های متعدد و سخت هوایی در خارج از مرزها به اجرا درآمد، ضربه‌ای مهلک و غیرقابل‌جبران بر پیکر توان دفاعی و تدارکاتی ارتش بعث وارد کرد و قدرت بازدارندگی و تسلط پهنه هوایی ایران را به رخ جهانیان کشید.

محسن سعیدی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما