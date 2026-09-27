رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به ادعا‌های مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز واکنش نشان داد و تاکید کرد که یا بازار نفت احمق است یا آمریکا دروغ می‌گوید؛ همه می‌دانند اولی درست نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قالیباف رئیس مجلس در واکنش به ادعا‌های مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

بنگاهِ فریب‌کاریِ آمریکا می‌گوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافه‌بهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است: ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم، و ۵۰ دلار بر اساس قیمت‌های نفت فیزیکی.

پس یا بازار احمق است که نفت را با این قیمت‌های بالاتر می‌خرد، یا دستگاه روایت‌شویی آمریکا دارد سیاه‌بازی می‌کند. برای کسانی که حرف آمریکا را باور دارند، یک دستگاه چاپ دلار رایگان در تنگه هرمز گذاشته‌اند؛ بفرمایید بروید بردارید!