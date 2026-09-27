به همت پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی، انبار برزگ نگهداری اقلام غیر مجاز دارویی و بهداشتی در تبریز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی رئیس اداره آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تشریج این خبر گفت: در این انبار در تبریز - نرسیده به شهرک آخولا واقع شده و مقادیر قابل توجهی شامپوی غیر مجاز بدون مشخصات تولید، مقادیر قابل توجهی دارو، لیبل‌های بسته بندی دارویی و همچنین لوازم بهداشتی، مقادیری قرص گیاهی فله‌ای و همچنین ظروف پلاتستیک برای بسته بندی شامپو کشف شد.

وی افزود: اقلام کشف شده در این انبار به دستور مرجع قضائی توقیف و پرونده آن برای مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.