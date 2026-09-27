به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های قهرمانی بدمینتون دختران استان کردستان در دو رده سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال به میزبانی بیجار برگزار شد.

در این مسابقات، ۱۴ بدمینتون‌باز در رده زیر ۱۷ سال و ۹ ورزشکار در رده زیر ۱۹ سال با هم رقابت کردند.

سرداور و مسئول برگزاری مسابقات، سطح رقابت‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بدمینتون دختران کردستان در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.

فاطمه حبیبی افزود: برترین‌های این رقابت‌ها ظرفیت حضور در مسابقات کشوری و رقابت در سطح ملی را دارند.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری پنج نفر برتر هر رده سنی، آبان ماه در رقابت‌های کشوری به میزبانی استان‌های آذربایجان شرقی و مازندران به میدان می‌روند.

در بخش تیمی، سنندج قهرمان شد، سقز به مقام دوم رسید و بیجار در جایگاه سوم ایستاد.