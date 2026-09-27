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مسابقات قهرمانی بدمینتون دختران کردستان با قهرمانی تیم سنندج در بیجار به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابتهای قهرمانی بدمینتون دختران استان کردستان در دو رده سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال به میزبانی بیجار برگزار شد.
در این مسابقات، ۱۴ بدمینتونباز در رده زیر ۱۷ سال و ۹ ورزشکار در رده زیر ۱۹ سال با هم رقابت کردند.
سرداور و مسئول برگزاری مسابقات، سطح رقابتها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بدمینتون دختران کردستان در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.
فاطمه حبیبی افزود: برترینهای این رقابتها ظرفیت حضور در مسابقات کشوری و رقابت در سطح ملی را دارند.
بر اساس اعلام مسئولان برگزاری پنج نفر برتر هر رده سنی، آبان ماه در رقابتهای کشوری به میزبانی استانهای آذربایجان شرقی و مازندران به میدان میروند.
در بخش تیمی، سنندج قهرمان شد، سقز به مقام دوم رسید و بیجار در جایگاه سوم ایستاد.