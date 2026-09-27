پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو از افزایش اسقاط روزانه خودروهای فرسوده از ۶۰۰ دستگاه به حدود ۲ هزار دستگاه، پس از اجرای آییننامه جدید خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن کریمیان، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در برنامه روی خط خبر رسانه ملی؛ گفت: براساس آخرین آییننامه مصوب هیئت دولت، خودروهای مدل ۱۳۸۵ و پایینتر که به سن فرسودگی رسیدهاند، مشمول اسقاط هستند.
وی افزود: مالکان این خودروها میتوانند با مراجعه به سایت ستاد نوسازی ناوگان و ثبتنام، برای اسقاط خودرو اقدام کنند.
کریمیان درباره ارزش گواهی اسقاط گفت: در حال حاضر ارزش هر گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومان است و یک خودروی سواری فرسوده سه گواهی اسقاط دریافت میکند؛ بنابراین ارزش گواهیهای آن ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود، البته مراکز اسقاط در صورت قابلیت استفاده از لاشه خودرو، ممکن است مبلغ بیشتری برای آن پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اسقاط خودرو به دو روش نقدی و جایگزینی انجام میشود و خودرو باید در حال تردد باشد ادامه داد: در روش نقدی، پس از ارائه مدارک، بازدید اولیه و تأیید اصالت خودرو، مبلغ آن به مالک پرداخت میشود.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو درباره طرح جایگزینی نیز گفت: مالکان خودروهای فرسوده میتوانند در طرحهای جایگزینی خودروسازان داخلی و مونتاژکاران شرکت کنند و خودروی جدید دریافت کنند.
کریمیان افزود: در حال حاضر برای خودروهای سواری تسهیلات نقدی یا وام در نظر گرفته نشده است، اما برای تاکسیها تسهیلاتی تا حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بسته به نوع خودروی جایگزین، پیشبینی شده است، این تسهیلات برای برخی تاکسیهای برقی بیشتر و با سود پایینتر است.
وی درباره وضعیت اسقاط در روزهای اخیر گفت: پس از تصویب و اجرای آییننامه جدید، روند اسقاط از روزهای پایانی شهریور بهبود یافته و میزان اسقاط روزانه از حدود ۶۰۰ دستگاه به نزدیک ۲ هزار دستگاه رسیده است.
کریمیان با اشاره به اسقاط حدود ۸۲ هزار خودرو از ابتدای سال تاکنون، افزود: هدفگذاری انجامشده برای اسقاط خودرو تا پایان سال، ۲۵۰ هزار دستگاه است.
وی همچنین گفت: حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سن ۲۰ سالگی قرار دارند که باید از رده خارج شوند و حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه از این تعداد، خودروی سواری است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش را یکی از مهمترین مشکلات این مراکز دانست و گفت: بخش خصوصی سرمایه لازم برای فعالیت مراکز اسقاط را تأمین میکند، اما به دلیل شرایط اقتصادی و پرداختهای اعتباری خودروسازان، بازگشت سرمایه زمانبر است و این موضوع سرمایه در گردش مراکز را با مشکل مواجه کرده است.
کریمیان تأکید کرد: اجرای قانون و انجام وظایف خودروسازان در زمینه خارج کردن خودروهای فرسوده میتواند به تسهیل روند اسقاط و افزایش خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی، روند اسقاط خودروهای فرسوده سرعت بیشتری بگیرد و با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش پدیده وارونگی هوا، از آثار آلایندگی خودروهای فرسوده کاسته شود.