رئیس شعبه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در خوزستان از برقراری پرواز مستقیم مشهد ـ آبادان از چهارشنبه هشتم مهرماه خبر داد و گفت: این پرواز با یک فروند ایرباس ۳۱۰ انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی علیزاده گفت: با برقراری مسیر مشهد ـ آبادان، این شهرستان پس از اهواز به دومین ایستگاه پروازی «هما» در خوزستان برای مسافران مشهد تبدیل می‌شود.

وی افزود: پرواز مشهد ـ آبادان از چهارشنبه هشتم مهرماه برقرار خواهد شد و با توجه به میزان تقاضای مسافران، ادامه این مسیر در برنامه پروازی «هما» نیز بررسی می‌شود.

رئیس شعبه «هما» در خوزستان ادامه داد: پیش از این، مسیر مشهد ـ اهواز نیز در شبکه پروازی «هما» برقرار شده بود و این مسیر در حال حاضر با دو پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام می‌شود.

علیزاده گفت: برقراری پرواز مستقیم مشهد ـ آبادان، سفر میان این دو شهر را تسهیل می‌کند و با توجه به موقعیت آبادان، امکان دسترسی مناسب‌تر مسافران به این شهرستان و ادامه سفر زمینی به اماکن زیارتی عراق را نیز فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به شبکه پروازی «هما» در خوزستان بیان کرد: در حال حاضر مسیر مشهد ـ اهواز ـ مشهد با دو پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار است.

رئیس شعبه «هما» در خوزستان افزود: مسیرهای تهران ـ اهواز ـ تهران و تهران ـ آبادان ـ تهران نیز هر کدام با دو پرواز هفتگی انجام می‌شوند.

وی ادامه داد: با اضافه شدن مسیر مشهد ـ آبادان ـ مشهد، مسافران مشهد و استان خراسان امکان سفر مستقیم به دو شهر اهواز و آبادان را خواهند داشت.

علیزاده تأکید کرد: میزان استقبال و تقاضای مسافران، در بررسی ادامه و تداوم این مسیر پروازی در برنامه «هما» مورد توجه قرار خواهد گرفت.