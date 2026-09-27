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مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی از ادامه و گسترش شبکه پروازی بینالمللی در این فرودگاه خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر پروازهای مستقیم به بیش از ۳۰ مقصد خارجی برقرار است و تنها در روز پنجم مهر، بیش از ۶۰ سورتی پرواز در این مجموعه ثبت شد.
به گزارش خبرنگار میز زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتان رامین کاشفآذر با تأکید بر اینکه روند فعالیتهای هوایی با نظم کامل و بر اساس برنامههای زمانبندی شده در جریان است، اظهار کرد: فرودگاه بینالمللی امام خمینی به عنوان دروازه اصلی هوایی کشور، با وجود تمامی شرایط، تمامی ظرفیتهای خود را برای ارائه خدمات به مسافران و ناوگان هوایی به کار گرفته است.
وی با اشاره به آمار پروازهای یکشنبه پنجم مهر تصریح کرد: ثبت بیش از ۶۰ سورتی پرواز تنها در یک روز، نشاندهنده پویایی و تداوم عملیاتهای فرودگاهی است. مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مقاصد پروازی و افزایش تعاملات بینالمللی با هدف تسهیل سفرهای هوایی و حفظ زنجیره تأمین، از اولویتهای اصلی این مجموعه است و پروازها به بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی همچنان با قوت ادامه دارد.