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استاندار کرمانشاه در حکمی مهدی فتاحیان را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فتاحیان پیش از این در مسئولیتهایی همچون دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، مشاور استاندار در امور جوانان و معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فعالیت داشته است.
اداره کل مدیریت بحران استانداری از مجموعههای اثرگذار در هماهنگی دستگاههای اجرایی، پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث، مدیریت شرایط اضطراری و ارتقای تابآوری استان به شمار میرود.