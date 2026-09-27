به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فتاحیان پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، مشاور استاندار در امور جوانان و معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فعالیت داشته است.

اداره کل مدیریت بحران استانداری از مجموعه‌های اثرگذار در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث، مدیریت شرایط اضطراری و ارتقای تاب‌آوری استان به شمار می‌رود.