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ملیپوش آملی ووشوی ایران پس از کسب مدال طلای وزن ۷۵ کیلوگرم بازیهای آسیایی، در زادگاهش مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سهیل موسوی، ملیپوش آملی ووشوی ایران و دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با استقبال مردم و ورزشدوستان به زادگاهش بازگشت.
آیین استقبال از این ورزشکار در ورودی شهر آمل و با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رئیس هیئت ووشو، خانواده ووشو و جمعی از علاقهمندان به ورزش برگزار شد.
سهیل موسوی در وزن ۷۵ کیلوگرم این رقابتها، پس از شکست نمایندگان هند، کرهجنوبی و ازبکستان به دیدار نهایی راه یافت و در فینال نیز با پیروزی برابر عبدالرشید عبداللهایف از قزاقستان، مدال طلا را کسب کرد.
تیم ملی ووشوی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا با مدال طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره به کار خود پایان داد.
این ملیپوش آملی پس از بازگشت به زادگاهش گفت: رقابتهای این دوره در سطح بسیار بالا و با فاصله نزدیک میان ورزشکاران برگزار شد.
موسوی افزود: این نخستین مدال طلای من در بازیهای آسیایی است و حریفان حاضر در وزن ۷۵ کیلوگرم، از قهرمانان آسیا و جهان بودند.
وی با اشاره به سطح کیفی بالای مسابقات گفت: مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا، هفتمین مدال طلای من در رقابتهای آسیایی و جهانی در رشته ووشو است.