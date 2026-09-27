به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سهیل موسوی، ملی‌پوش آملی ووشوی ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با استقبال مردم و ورزش‌دوستان به زادگاهش بازگشت.



آیین استقبال از این ورزشکار در ورودی شهر آمل و با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رئیس هیئت ووشو، خانواده ووشو و جمعی از علاقه‌مندان به ورزش برگزار شد.



سهیل موسوی در وزن ۷۵ کیلوگرم این رقابت‌ها، پس از شکست نمایندگان هند، کره‌جنوبی و ازبکستان به دیدار نهایی راه یافت و در فینال نیز با پیروزی برابر عبدالرشید عبدالله‌ایف از قزاقستان، مدال طلا را کسب کرد.



تیم ملی ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با مدال طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره به کار خود پایان داد.



این ملی‌پوش آملی پس از بازگشت به زادگاهش گفت: رقابت‌های این دوره در سطح بسیار بالا و با فاصله نزدیک میان ورزشکاران برگزار شد.



موسوی افزود: این نخستین مدال طلای من در بازی‌های آسیایی است و حریفان حاضر در وزن ۷۵ کیلوگرم، از قهرمانان آسیا و جهان بودند.



وی با اشاره به سطح کیفی بالای مسابقات گفت: مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، هفتمین مدال طلای من در رقابت‌های آسیایی و جهانی در رشته ووشو است.