به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته گردشگری واحد‌های اقامتی کردستان ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌کنند.

این طرح با هدف رونق گردشگری و حمایت از فعالان این بخش اجرا می‌شود.

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دامداران دام سبک در کردستان برای خرید کنسانتره ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

بازپرداخت این تسهیلات ۱۸ ماهه است و متقاضیان باید به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

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۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا تأمین و توزیع آن به‌تدریج آغاز می‌شود.

واکسن‌های دولتی رایگان و واکسن‌های داروخانه‌ای زیر ۲ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

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کاروان سلامت بسیج به روستا‌های کم‌برخوردار شهرستان دهگلان اعزام شد.

این کاروان خدمات پزشکی و دارویی رایگان به مردم این مناطق ارائه می‌کند.

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دانشگاه افسری امام علی (ع) پس از ۲۰ سال، برای نخستین‌بار از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.

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حجت‌الاسلام طه کریمی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان وحدت و دین‌مداری مردم را عامل شکست دشمنان دانست.

در پایان این یادواره از خانواده شهید سلیمانپور از شهدای هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.