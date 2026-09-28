پخش زنده
امروز: -
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر اعلام کرد: مبلغی که از قاچاقچیان برق گرفته میشود در بیشترین حالت ۳۰ درصد درآمد آنها از استخراج رمزارزها است و اصلا مجازات بازدارندهای نیست.
هادی سفیدمو، مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت : باید نزدیک به دو هزار و پانصد مگاوات از مصرف برق کشور کم میشد، مهندسان مرکز کنترل باید خاموشی را در کل کشور پخش میکردند و به بخشهایی برای دو ساعت خاموشی میدادند. این دو هزار و پانصد مگاوات برابر بود با میزان برقی که ماینرها مصرف میکنند.
سفیدمو میگوید: از ابتدای امسال بیش از ۱۴ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از هزار و ۵۵۵ مرکز کشف شده که معادل تولید ۱۶ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی برق مصرف میکردند.
وی ادامه داد: ۴۳ درصد ماینرها از منازل مسکونی، ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی و ۵ درصد هم از بخش کشاورزی کشف شده است.
طبق گفته این مسئول توانیر بیشترین آمار کشف دستگاههای استخراج رمزارزهای غیرمجاز متعلق به استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است با این حال هیچ نقطهای در کشور وجود ندارد که از آن ماینرهای غیرمجاز کشف نشده باشد.
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر اعلام کرد: ۱۴ هزار دستگاه استخراج رمزارزی که از ابتدای امسال کشف شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه برق کشور آسیب زده است.
هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز در شهرها و روستاها صادر نمیشود
این مسئول توانیر با تاکید براینکه شبکه برق شهری برای مصارف روزمره طراحی شده و توان تحمل بار دائمی دستگاههای استخراج رمزارز را ندارد، گفت: هیچ گونه مجوزی برای استخراج رمزارز در شهرها و روستاها صادر نمیشود و هر دستگاهی که در این مناطق فعالیت کند غیرمجاز است.
وی تشریح کرد: فعالیت ماینرها باعث میشود شبکهای که میتوانست ۲۰ سال فعال باشد، ظرف کمتر از ده سال نیازمند بازسازی و بهینه سازی شود و هزینه مضاعف به کشور تحمیل کند.
واحدهای صنعتی به جای تولید کالا، رمزارز تولید میکنند
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر درباره فعالیت رمزارزها در واحدهای صنعتی گفت: در محدودههای صنعتی و مناطق ویژه آزاد غیر از ماههای خرداد تا شهریور مجوز استخراج رمزارز داده میشود، البته لازم به ذکر است یک واحد نمیتواند هم فعالیت صنعتی داشته باشد، هم رمزارز استخراج کند و فقط باید مخصوص فعالیت ماینینگ باشد.
سفیدمو تشریح کرد: برخی واحدهای تولیدی به جای تولید مایحتاج مردم از برق یارانهای که در اختیارشان قرار میگیرد، برای استخراج رمزارز استفاده میکنند.
مصارف رمزارزها؛ موجب افت ولتاژ شبکه برق میشود
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر درباره مشکلاتی که پدیده رمزارزها برای مردم به وجود آورده است، گفت: در محلههایی که این دستگاهها فعال هستند، ولتاژ ضعیف میشود، ممکن است لوازم برقی ساکنان بسوزد و هزینههای تعمیر یا خرید مجدد وسیلههای برقی را به مردم تحمیل کند.
سفیدمو در ادامه به نشانههای وجود دستگاه استخراج رمزارز اشاره کرد و گفت: وجود صداهای زیاد، فعالیت دائمی هواکش یا افت ولتاژ میتواند حاکی از وجود ماینر در اطراف باشد.
جریمه استخراج رمزارز غیرمجاز، ۳۰ درصد درآمد فرد خاطی است
سفیدمو درباره برخوردهایی که با قاچاقچیان برق میشود، گفت: اگر دستگاههای استخراج رمزارز، قاچاق نباشند و فقط از برق یارانهای به صورت غیرمجاز استفاده کنند، توانیر براساس تعداد دستگاهها و کارکرد آنها خسارت وارد شده به شبکه و دستگاه قضایی هم جریمهای را دریافت میکند، اما اگر دستگاه غیرمجاز باشد، علاوه بر هزینههای مالی که گفته شد، دستگاه امحا نیز میشود.
وی تشریح کرد: مبلغی که از فرد خاطی گرفته میشود در بیشترین حالت ۳۰ درصد درآمد او از استخراج رمزارزها است و چنین جریمههایی اصلا برای جلوگیری از گسترش قاچاق برق بازدارنده نیست.
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر اعلام کرد: نبود قانون بازدارنده اصلیترین معضل کشور در برخورد با استخراج رمزارزهای غیرمجاز است و تنها اتفاق مثبتی که در این حوزه افتاده، مصوبه شهریورماه هیئت وزیران است، به این صورت که از این پس هرکس اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کند، علاوه بر اینکه هزینه برقی که مصرف کرده از او گرفته میشود، تا یک سال هم از برق یارانهای محروم است و باید هزینه واقعی برق را بپردازد.
وی با بیان اینکه برق واحد نیز تا یک ماه بعد از کشف قطع میشود، گفت: برای واحدهای خانگی نیز کنتورهوشمند نصب و در صورت گذر از الگو، مصرف آنها از راه دور قطع میشود.
ارزهای دیجیتال سالها است که به ایران وارد شده و روز به روز هم بیشتر رونق میگیرد.
برق یارانهای که در ایران به بخشهای مختلف اعطا میشود، بستری مناسب برای برق دزدی و مصارف غیرعرف فراهم کرده است.
طبق آخرین اطلاعات از مسئولان شرکت توانیر، پس از سالها بی قانونی بالاخره دو فوریت طرح جرمانگاری استخراج رمزارزهای غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما درهمین نقطه متوقف شده است.
در نهایت قانونی بازدارنده برای مبارزه با استخراج ماینرهای غیرمجاز در کشور وجود ندارد و ایران همچنان بهشت قاچاقچیان برق برای استخراج رمزارز است.