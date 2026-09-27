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خبرهایی متنوعی در بسته اخبار کوتاه ۵ مهر ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، چند خبر کوتاه و متنوع در بسته خبرهای کوتاه ۵ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
راهاندازی بنیاد فرهنگی دکتر معین و میرزا کوچکخان در گیلان
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به آستانهاشرفیه با حضور بر آرامگاه دکتر معین و امیر فخر موسوی از مفاخر ماندگار کشور از پیگیری این وزارتخانه برای راهاندازی بنیاد فرهنگی دکتر معین و میرزا کوچکخان در گیلان خبر داد.
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افتتاح طرح آبرسانی به روستاهای لاسک و کیشخاله با هدف تامین آب آشامیدنی ۲۵۰ خانواردر شفت
فرمانده سپاه شفت گفت: برای اجرای این طرح ۱۷ میلیارد ریال از اعتبارات قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، گروههای جهادی حوزه امیرالمؤمنین (ع) بخش احمدسرگوراب و دهیاریهای لاسک و کیشخاله هزینه شده است.
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فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت از اجرای پویش سلامت علوی با نام طرح شهید رئیسی در شاقاجی سنگر خبرداد.
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برپایی میز خدمت در روستای نیلاش شاندرمن
در اجرای این میز خدمت جهادی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی راهکارهای لازم برای حل مسائل ومطالبات مطرحشده از سوی اهالی را صادر کردند.