به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، چند خبر کوتاه و متنوع در بسته خبر‌های کوتاه ۵ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

راه‌اندازی بنیاد فرهنگی دکتر معین و میرزا کوچک‌خان در گیلان

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به آستانه‌اشرفیه با حضور بر آرامگاه دکتر معین و امیر فخر موسوی از مفاخر ماندگار کشور از پیگیری این وزارتخانه برای راه‌اندازی بنیاد فرهنگی دکتر معین و میرزا کوچک‌خان در گیلان خبر داد.

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افتتاح طرح آبرسانی به روستا‌های لاسک و کیشخاله با هدف تامین آب آشامیدنی ۲۵۰ خانواردر شفت

فرمانده سپاه شفت گفت: برای اجرای این طرح ۱۷ میلیارد ریال از اعتبارات قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، گروه‌های جهادی حوزه امیرالمؤمنین (ع) بخش احمدسرگوراب و دهیاری‌های لاسک و کیشخاله هزینه شده است.

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فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت از اجرای پویش سلامت علوی با نام طرح شهید رئیسی در شاقاجی سنگر خبرداد.

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برپایی میز خدمت در روستای نیلاش شاندرمن

در اجرای این میز خدمت جهادی، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی راهکار‌های لازم برای حل مسائل ومطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی را صادر کردند.