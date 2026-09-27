رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از کشف و شناسایی یک فقره اختلاس در یکی از ادارات دولتی این استان و معرفی عاملان آن به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ《مهدی کیانی》 با اعلام این خبر گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، موضوع اختلاس در یکی از ادارات دولتی استان با هماهنگی مرجع قضائی به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی اسناد و مدارک و تحقیقات لازم، ابعاد مختلف پرونده را بررسی و عوامل مرتبط با جرم را شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و مستندات، پرونده به همراه افراد مرتبط برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ کیانی در پایان تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت و در چارچوب قانون، با جرایم و مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال برخورد خواهد کرد.