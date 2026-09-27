دو اثر سینمایی فیلمسازان جوان البرزی به چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مدیر حوزه هنری استان البرز گفت فیلم های شکارچی و نقطه قرمز از تولیدات جوانان فیلمساز البرزی به چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته است

محرابی افزود فیلم کوتاه «شکارچی» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین مهماندوست، فیلمساز البرزی و محصول مرکز فیلم جوان سوره، به بخش «وطن به روایت من چهل و سومین جشنواره بین المالکی فیلم کوتاه تهران راه یافته است

وی افزود فیلم کوتاه «نقطه قرمز» هم به کارگردانی محمد آقامحمدی و امیرعلی نقی‌زاده، از فیلمسازان البرزی، به بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرد