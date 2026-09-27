رئیس بسیج سازندگی استان یزد از اجرای طرح‌های گسترده محرومیت‌زدایی، آبرسانی، اشتغال‌زایی، حمایت از کارآفرینان و توسعه زیرساخت‌های روستایی با محوریت گروه‌های جهادی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ سلمانی با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی در حوزه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی گفت: رویکرد اصلی این مجموعه، ارائه خدمات «با مردم و برای مردم» است و بخش عمده این فعالیت‌ها از طریق قرارگاه‌ها و گروه‌های جهادی و به‌ویژه گروه‌های جهادی تخصصی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس، رزمایش «عزم جهادگرانه فاطمی ۶» در منطقه گاریزات برگزار شد و گروه‌های جهادی در حوزه‌هایی همچون خدمات پزشکی، واکسیناسیون رایگان دام، تأمین و مرمت ابنیه مناطق کم‌برخوردار، آرایشگری، تأمین لوازم خانگی، رنگ‌آمیزی و زیباسازی، مشاوره حقوقی و برگزاری یادواره شهدای جهادگر به مردم خدمت‌رسانی کردند.

رئیس بسیج سازندگی استان یزد همچنین از حضور گروه‌های جهادی دانش‌آموزی در این طرح خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان در فعالیت‌های جهادی برای نخستین بار به این شکل انجام شده و این گروه‌ها می‌توانند به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فعالیت‌های سازندگی و خدمت‌رسانی استان یزد نقش‌آفرینی کنند.

سرهنگ سلمانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی اظهار داشت: آموزش، نخستین گام در مسیر ایجاد اشتغال است و دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز و علاقه خانواده‌ها و افراد متقاضی کار برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از آموزش، حمایت از توسعه اشتغال در حوزه‌هایی همچون مشاغل تولیدی، صنایع دستی و صنایع تبدیلی دنبال می‌شود و برای ایجاد یا توسعه این کسب‌وکار‌ها تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس بسیج سازندگی استان یزد گفت: برای کمک به فروش محصولات تولیدکنندگان نیز در نمایشگاه‌های مختلف استان یزد، غرفه‌هایی در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد تا زمینه معرفی و عرضه محصولات آنان فراهم شود.

سرهنگ سلمانی با اشاره به برنامه‌های بسیج سازندگی برای توسعه روستا‌های استان یزد، گفت: اقتصاد روستا بر پایه تولید استوار است و به همین دلیل، مجموعه‌ای از طرح‌ها برای تقویت زیرساخت‌های تولید و زندگی روستایی در حال اجرا است.

وی افزود: در حوزه تأمین آب شرب، طرح جهاد آبرسانی برای روستا‌های بدون آب شرب مناسب در حال اجرا است و در بیشتر شهرستان‌های استان یزد طرح‌های آبرسانی فعال است که برخی از آنها آماده بهره‌برداری شده و تعدادی نیز در روز‌های آینده افتتاح خواهد شد.

رئیس بسیج سازندگی استان یزد ادامه داد: در حوزه آب کشاورزی نیز طرح‌های احیا، مرمت و بازسازی قنوات در دستور کار قرار دارد تا با افزایش منابع آب، امکان تداوم فعالیت کشاورزان فراهم شود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مرتبط با استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت مصرف آب خبر داد و گفت: در استان یزد طرح‌های فناورانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی دنبال می‌شود.

سرهنگ سلمانی با اشاره به همکاری در حوزه منابع طبیعی و بیابان‌زدایی گفت: احداث بند‌های خاکی و اجرای طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی در نقاط مختلف استان یزد در حال انجام است و برخی از این طرح‌ها به پایان رسیده و آماده افتتاح هستند.

وی همچنین به اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به قطعی‌های برق و ضرورت تداوم فعالیت بخش کشاورزی، نصب نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی دنبال شده و بخشی از چاه‌ها به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند تا از اختلال در روند تولید جلوگیری شود.

رئیس بسیج سازندگی استان یزد در پایان با تأکید بر مردمی بودن فعالیت‌های جهادی گفت: فعالیت گروه‌های جهادی محدود به قشر خاصی نیست و هر فردی که توان و فرصت خدمت‌رسانی داشته باشد، می‌تواند در این عرصه مشارکت کند.

سرهنگ سلمانی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج برای مشارکت در برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد بسیج سازندگی، خدمت‌رسانی «با مردم و برای مردم» است و استفاده از ظرفیت مردم و گروه‌های جهادی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های بیشتر در حوزه سازندگی، محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی را فراهم کند.