در مراسم بزرگداشت بانوی خیر و مدرسه‌ساز اصفهانی، حدود ۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند اهدا، زمینه آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد فراهم و برای درمان ۶۰۰ کودک مبتلا به سرطان کمک شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم بزرگداشت مرحومه محبوبه صمدی، بانوی خیر و نیک‌اندیش اصفهانی، امروز در حسینیه رضوی اصفهان برگزار شد؛ مراسمی که یاد این بانوی خیر با مجموعه‌ای از اقدامات نیکوکارانه همراه شد.

مرحومه محبوبه صمدی، همسر حاج احمد خوروش از فعالان اقتصادی و خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان بود و در طول زندگی خود علاوه بر مدرسه‌سازی، در امور مختلف خیرخواهانه و عام‌المنفعه نیز مشارکت داشت.

در این مراسم، حدود ۱۰ سری جهیزیه کامل برای زوج‌های نیازمند تهیه و اهدا شد تا بخشی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک آنان تأمین شود.

همچنین با مشارکت خیران، زمینه آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد فراهم شد تا این افراد بتوانند به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

در بخش دیگری از این اقدام خیرخواهانه، برای درمان ۶۰۰ کودک مبتلا به سرطان کمک شد.

اهدای تعدادی ویلچر، تخت و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برای استفاده نیازمندان نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حاشیه این مراسم بود.

دختر مرحومه محبوبه صمدی نیز با اشاره به روحیه خیرخواهانه مادرش گفت: مادر به ما آموخت که مسیر خیر و کمک به دیگران را ادامه دهیم.

محبوبه صمدی از بانوان خیر و مدرسه‌ساز اصفهان بود که در کنار همسر و خانواده خود سال‌ها در امور خیر و نیکوکارانه فعالیت داشت.

مراسم بزرگداشت این بانوی خیر نشان داد که یاد او تنها به برگزاری یک مجلس ختم نشد؛ بلکه با کمک به زوج‌های نیازمند، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و تأمین تجهیزات پزشکی، خیرخواهی در همان مجلس نیز ادامه پیدا کرد.

در اصفهان، این فرهنگ در حال شکل‌گرفتن است که به جای تاج گل‌های طبیعی، هزینه آن صرف کار‌های ماندگار و گره‌گشا شود؛ کاری که در مراسم یادبود محبوبه صمدی، خودش را در آزادی زندانیان، تأمین جهیزیه و کمک به درمان کودکان نیازمند نشان داد.