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ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با حضور هنرمندان و چهرههای موسیقی از استانهای مختلف کشور با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و شهدای میناب در تبریز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره از پنجم تا هشتم مهرماه در سالن بین المللی خاوران تبریز برگزار میشود و در این دوره ۳۷۴ اثر در ۲ بخش نوازندگی و خوانندگی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز اظهار کرد: جشنواره امسال به یاد و نام شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوم و سوم، به ویژه شهدای دانشآموز و معلم شهید استان، برگزار میشود و با توجه به قرار گرفتن در هفته نخست مهر و بازگشایی مدارس، یاد و خاطره این شهدا را گرامی میداریم.
امیر نصیربیگی افزود: جشنواره موسیقی موغام میخواهد به ساحت همه این شهدا ادای احترام کند و به زبان هنر و موسیقی، بیانگر این حقیقت باشد که آنچه امروز در اختیار داریم، به برکت ایثار و خون پاک شهدا است.
وی ادامه داد: اگر امروز میتوانیم در شرایطی طبیعی زندگی خود را دنبال کنیم و در فضایی امن جشنواره موسیقی برگزار کنیم، این امنیت حاصل ایثار، رشادت و دلاورمردی کسانی است که در صحنههای حساستر در حال جانفشانی و مقاومت هستند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: امیدواریم امروز بتوانیم حرمتدار و امانتدار خون پاک شهدا و رزمندگان سرافراز ایران اسلامی و ادامهدهنده راه آنها باشیم. کسانی که برای اعتلای نام ایران، حرمت وطن و حفظ این خاک از هرچه داشتند، گذشتند تا امروز در سایه ایثار آنها طعم آرامش را بچشیم. ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با همین رویکرد در دورههای آینده تداوم داشته باشد.
دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام نیز گفت: امسال نسبت به دورههای گذشته رشد چشمگیری هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره شاهد هستیم.
غلامرضا میرزازاده اعلام کرد: در مجموع ۳۷۴ اثر در ۲ بخش نوازندگی و خوانندگی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و هنرمندان در سه گروه سنی «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی داوری تخصصی را یکی از ویژگیهای مهم جشنواره موغام عنوان کرد و افزود: در هر رشته از داور متخصص همان حوزه استفاده شده است. به عنوان نمونه در بخش نوازندگی سازهای کوبهای، داور تخصصی سازهای کوبهای حضور دارد و برای سازهایی مانند تار، کمانچه و گارمون نیز داوران تخصصی در نظر گرفته شدهاند و در بخش خوانندگی نیز این رویکرد دنبال میشود.
میرزازاده با بیان اینکه جشنواره موغام به یکی از جشنوارههای روتین کشور تبدیل شده است، گفت: یکی از اهداف اصلی این جشنواره ایجاد اتحاد و همدلی میان ایرانیان است و شعار امسال نیز بر همین اساس «تبریز، نغمه سرای ایران» انتخاب شده است: «برای کل ایران، تبریز داره میخونه».
دبیر جشنواره موغام از استقبال هنرمندان استانهای مختلف کشور از این دوره خبر داد و گفت: امسال از استانهای خراسان، فارس، گلستان، تهران، البرز، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و همدان شرکتکننده و مهمان جشنواره داریم. استقبال هنرمندان و مردم از جشنواره نشان میدهد موسیقی در منطقه آذربایجان و به ویژه تبریز از ظرفیت و مخاطب قابل توجهی برخوردار است.
وی با اشاره به چشمانداز برگزاری این جشنواره در سالهای آینده نیز اظهار کرد: امیدواریم در دورههای بعد بتوانیم از این ظرفیت برای حرکت جشنواره موغام به سمت بینالمللی شدن استفاده کنیم.
موغام، بخشی از هویت فرهنگی و هنری آذربایجان است که در گذر نسلها، سینه به سینه منتقل شده و همچنان در میان هنرمندان و علاقهمندان موسیقی این منطقه جایگاه ویژهای دارد. تبریز نیز به عنوان یکی از کانونهای مهم فرهنگ و هنر آذربایجان، سالها است میزبان رویدادهایی برای معرفی و پاسداشت این میراث موسیقایی است.
در موسیقی موغام، ساز و آواز در کنار یکدیگر روایتگر احساس، فرهنگ و تجربههای انسانی هستند و هنرمند با تکیه بر مهارت، شناخت دستگاهها و شیوههای اجرایی، اثری را خلق میکند که ریشه در سنت دارد، اما میتواند با نسل امروز نیز ارتباط برقرار کند. همین پیوند میان میراث و هنر معاصر، موغام را به یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگی منطقه برای معرفی موسیقی آذربایجان تبدیل کرده است.
جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز نیز در همین مسیر شکل گرفته و طی دورههای برگزاری خود تلاش کرده است بستری برای شناسایی استعدادها، ایجاد رقابت میان هنرمندان و معرفی ظرفیتهای موسیقی موغام فراهم کند. برگزاری بخشهای تخصصی نوازندگی و خوانندگی و حضور هنرمندان گروههای سنی مختلف، این جشنواره را به محفلی برای گردهمایی نسلهای مختلف علاقهمند به این گونه موسیقایی تبدیل کرده است.