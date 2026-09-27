به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول برگزاری هفتمین نمایشگاه خیریه لبخند در بیرجند در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: آثار بانوان در ۴۲ غرفه در معرض نمایش قرار گرفته است.

قاسمی افزود: این بازارچه زیر نظر مرکز نیکوکاری لبخند فرشتگان در مرکز بیرجند شناسی پروفسور محمدحسن گنجی واقع در خیابان شهید سیدهاشم کوشه‌ای بیرجند برپا شده است.

به گفته وی بانوان هنرمند آثار و فعالیت‌های خود را اعم از صنایع دستی، کسب و کار‌های خانگی، سازه‌های چوبی، تولیدات چرم، بافتنی، عروسک بافی، نوشت افزار، انواع ترشیجات و شیرینی خانگی، ظروف سفالی، مواد غذایی و حوله بافی در این نمایشگاه به فروش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰ دقیقه برای بازدید علاقمندان دایر است.