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مریخنورد استقامت که بیش از ۵ سال است در مریخ به سر میبرد، تصاویری واضح از سطح این سیاره سرخ که ۲۵۶ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد، ارسال کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استقامت در دهانهٔ جیزرو به دنبال نشانههایی از حیات در گذشته و حال سیاره سرخ میگردد و نمونههایی از سنگ و خاک مریخ را برای بازگرداندن احتمالی به زمین جمعآوری کرده است.
مریخ در گذشته حدود ۳/۵ میلیارد سال قبل، آب زیادی داشت و میزبان دریاها و رودخانهها بود، اما وقتی میدان مغناطیسی و بخش زیادی از اتمسفر خود را از دست داد، در حال حاضر به شدت سرد و خشک است.
رودخانهها و دریاهای سطح آن سالهاست که خشکیده و از بین رفتهاند.
اتمسفر سیاره نازک و ناچیز است و اگر میکروبهای مریخی هنوز وجود داشته باشند، احتمالاً در لایههای زیرین و درونی مریخ گرد آمدهاند.