سال تحصیلی جدید در دانشگاه زنجان با حضور ۱۰ هزار دانشجو آغاز شد و محوطه این دانشگاه از نخستین ساعات صبح، میزبان دانشجویان و برنامه‌های آغاز سال تحصیلی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهرامسال، رنگ و بوی دیگری دارد؛ پس از فراز و فرود‌های دوران مجازی، محوطه‌ی دانشگاه زنجان شاهد بازگشت پرشور دانشجویانی بود که با اسقبال گرم مسئولان، فصل جدیدی از شکوفایی را آغاز کردند. دانشگاه زنجان ۱۰ هزار دانشجو دارد.

نخستین صبح سال تحصیلی در دانشگاه زنجان، با رنگ و بویی متفاوت از صمیمیت آغاز شد.

در حالی که دانشجویان تازه وارد با هیجان و البته اندکی دلهره وارد دانشگاه می‌شدند، حضور گرم و لبخندهای مدیران ارشد و رؤسای دانشکده‌ها در ورودی‌های دانشگاه، فضای دانشگاه را از یک محیط رسمی آموزشی، به فضایی سرشار از امید و همدلی تبدیل کرد.