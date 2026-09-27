لرستان سومین استان گردشگرپذیر کشور
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت:لرستان با بیش از پنج هزار اثر فرهنگی،تاریخی و ثبت جهانی مکان های پیش از تاریخ دره خرمآباد سومین استان گردشگر پذیر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت:برنامههای هفته گردشگری امسال با شعار «بازطراحی گردشگری با بهرهگیری از هوش مصنوعی و دیجیتالیسازی گردشگری» از دبیرستان نواب صفوی خرمآباد آغاز شد و دانشآموزان با ظرفیتهای گردشگری و نقش این صنعت در توسعه استان آشنا شدند.
عطا حسنپور با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه ی اقتصادی و فرهنگی افزود: گردشگری صنعتی نرم و اثرگذار است که با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای خدادادی هر منطقه میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ و هویت بومی ایفا کند.
وی گفت: استان لرستان با بیش از پنج هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی و ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد در صدر استان های کشور به عنوان سومین استان گردشگر پذیر کشور قرار گرفته است .
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با فرصتهای گردشگری گفت: آموزش و فرهنگسازی دانشآموزان و جوانان میتواند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری در آینده باشد و بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال مسیر رشد و تحول این صنعت را هموارتر خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان تأکید کرد :نسل آینده با شناخت بهتر ظرفیتهای گردشگری و میراث فرهنگی، نقش مؤثری در توسعه و معرفی هرچه شایستهتر ایران اسلامی خواهند داشت.