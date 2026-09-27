مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از ثبت موقوفه‌ای ارزشمند به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد تومان توسط دکتر عبدالرحمن رحیمی، پزشک و خیر اهل روستای جهان‌آباد خبر داد که عواید آن صرف امور مذهبی، قرآنی و کمک به فقرا و نیازمندان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ شبکه استانی قزوین با اشاره به ثبت این موقوفه شاخص در ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: دکتر عبدالرحمن رحیمی (متولد ۱۳۳۶) از خیّران اصیل روستای جهان‌آباد افشار، بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را با ارزش ریالی ۲۵۰ میلیارد تومان در راه رضای خدا وقف کرد.

وی تشریح کرد: این موقوفه شامل یک مجموعه مسکونی و دو مجموعه اراضی مزروعی در روستای جهان‌آباد، یک باغ مثمر، یک باب واحد تجاری در تهران، و همچنین سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در خیابان شهید مسیب مرادی شهر قزوین است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به نیات واقف افزود: درآمد حاصل از این موقوفات برای برنامه‌های مذهبی، روضه‌خوانی و اطعام در حسینیه «رضی‌ الوالدین» روستای جهان‌آباد در مناسبت‌هایی، چون دهه سوم محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی، ایام فاطمیه، ولادت ائمه اطهار به‌ویژه امام حسن مجتبی (ع)، و برگزاری محافل قرآنی و شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان هزینه خواهد شد. همچنین طبق نیت واقف، ۳۰ درصد از کل عواید این موقوفه به‌طور ویژه به تأمین نیاز‌های مستمندان و فقرای جامعه اختصاص می‌یابد.

حجت‌الاسلام مجیدی با اشاره به روند وقف‌های جدید در استان خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی و تمایل واقفان در سال‌های اخیر مربوط به ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)، تأمین هزینه‌های دارو و درمان، تأمین جهیزیه نوعروسان و حمایت از اقشار نیازمند بوده است.

وی در پایان از انجام اقدامات اولیه برای یک وقف شاخص درمانی دیگر در استان خبر داد و گفت: یکی از دانشمندان و چهره‌های علمی برجسته قزوین نیز اراضی و املاک متعددی را به منظور راه‌اندازی «درمانگاه تخصصی اطفال» در نظر گرفته که جزئیات و معرفی این واقف خیراندیش به‌زودی اعلام و رسانه‌ای خواهد شد.