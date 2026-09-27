به مناسبت بزرگداشت هفته سالمند مسابقه پیاده روی بین توانخواهان زن و مرد آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت در محوطه این آسایشگاه برگزار و در پایان به نفرات شرکت کننده جوایزی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر عامل آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان با اشاره به رقابت پیاده روی هفته سالمند در آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج ورزش در جامعه سالمندان و ایجاد شور و نشاط در آنان عنوان کرد.

احمد اسماعیلی افزود: بین ورزش و تندرستی رابطه ایی ناگسستنی وجود دارد و پیاده روی بهترین ورزش برای سالمندان است.

همچنین همایش پیاده روی خانوادگی در رودسربه مناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی در رودسر برگزار شدشرکت کنندگان در این همایش مسیر ۴ کیلومتری میدان امام خمینی (ره) شهرداری رودسر تا ساحل این شهر را پیادعه روی کردند به ۴۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.