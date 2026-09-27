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معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان علت افزایش ۹۵ درصدی قیمت لوازم خانگی در استان را افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده تولید عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری یکشنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل استانداری در خصوص دلایل گرانی بازار لوازم خانگی در استان با اشاره به افزایش ۹۵ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال جاری تاکنون در استان، گفت: نظارت به صورت مستمر بر بازار لوازم خانگی در حال انجام است اما به دلایل مختلف بازار لوازم خانگی دچار افزایش قیمت شده است.
وی بیان کرد: این روند افزایشی قیمت ناشی از عواملی همچون افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده تولید است.
جباری افزود: برخی از شرکتهای تولیدی چندین بار در طول سال قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و علاوه بر این از عرضه کالا در بازار نیز اجتناب می کنند.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: برخی تولیدکنندگان لاستیک و روغنموتور از عرضه کالا به بازار در مواردی خودداری میکنند و همین اقدام به التهابات و افزایش قیمتها دامن زده است.
وی از برخورد با تخلفات صنفی خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف در استان تشکیل شده است.
در ادامه این نشست قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت تورم و شاخصهای اقتصادی در این استان، از تاثیر مستقیم ضریب اهمیت کالاهای خوراکی بر نرخ تورم در خوزستان خبر داد.
مهدی مکارمی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در استان خوزستان ۳۹ درصد است که این میزان نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر میباشد.
وی تاکید کرد: اگر ضریب اهمیت کالای خوراکی در یک استان از میانگین کشوری بیشتر باشد، به طور طبیعی نرخ تورم در این محصولات نیز از سایر نقاط کشور فراتر خواهد رفت.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ادامه با تحلیل علت این پدیده افزود: یکی از محورهای بررسی در سیاستهای استان این است که چرا ضریب اهمیت کالای خوراکی در خوزستان بیش از سایر استانهاست، این موضوع با کاهش توان خرید مردم در ارتباط است، چرا که با افت قدرت خرید، شهروندان ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی کنند و همین امر باعث بالا رفتن ضریب اهمیت این کالاها در سبد مصرفی استان میشود.
وی همچنین به وضعیت کالاهای غیرخوراکی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته به صورت مستمر قیمت کالاها و خدمات در استان بیش از میانگین کشور بوده است.
مکارمی گفت: قیمت یکصد قلم کالا در سبد مصرفی استان باید بهطور مستمر مورد رصد قرار گیرد تا در صورت بالا بودن قیمت از میانگین کشوری، روند ارزیابی و اقدامات لازم انجام شود.
وی همچنین اعلام کرد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خوزستان ملزم به بازرسی دقیق از کالاهای غیرخوراکی و محصولات کشاورزی هستند تا شاهد رشد فزاینده قیمت در این گروه کالاها نباشیم.
استاندار خوزستان بر ضرورت تقویت بازرسیها و کنترل دقیق قیمتها در استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای متولی تیمهای بازرسی ویژه ای برای رصد روزانه قیمتها و کنترل بازار خوزستان تشکیل دهند.
سید محمدرضا موالیزاده بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود، تیمهای بازرسی باید به منظور نظارت مستقیم بر کالاهای موجود در بازار استان استان تشکیل شوند.