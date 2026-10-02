به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان بر تسریع در اجرای طرح بهسازی جاده زنجان ـ دندی و تمرکز بر تکمیل بخش‌های مهم این مسیر تأکید کرد.

در دومین جلسه شورای معادن استان زنجان، وضعیت اجرای طرح بهسازی جاده زنجان ـ دندی، نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن و برداشت شن و ماسه توسط واحد‌های فاقد مجوز در منطقه سارمساقلو بررسی شد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه طرح بهسازی جاده زنجان ـ دندی از محل منابع ایمیدرو در حال اجراست، بر شتاب‌بخشی به روند اجرای این پروژه تأکید کرد و خواستار تمرکز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر تکمیل بخش‌های مهم مسیر شد.

سیدمحسن صادقی همچنین بر نظارت مستقیم اداره‌کل راه و شهرسازی استان بر روند اجرای طرح تأکید کرد و گفت آزادسازی مراحل بعدی اعتبارات پروژه باید پس از ارائه گزارش دقیق از میزان پیشرفت فیزیکی انجام شود.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اعتبارات حاصل از حقوق دولتی معادن، بر هدایت این منابع به سمت اولویت‌های توسعه‌ای مناطق همجوار معادن تأکید کرد.

به گفته صادقی، بهسازی راه‌های روستایی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و اقدامات زیست‌محیطی در روستا‌های مجاور معادن باید در اولویت هزینه‌کرد این اعتبارات قرار گیرد.

در این نشست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز گزارشی از میزان و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از برگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن ارائه کرد و اعضای شورای معادن درباره روند تخصیص این منابع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موضوع برداشت شن و ماسه توسط واحد‌های فاقد مجوز در منطقه سارمساقلو نیز از دیگر محور‌های بررسی‌شده در این جلسه بود و دستگاه‌های مربوط، گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

در مجموع، تسریع در اجرای پروژه بهسازی محور زنجان ـ دندی، هدایت هدفمند درآمد‌های معدنی به سمت توسعه مناطق همجوار و ساماندهی فعالیت واحد‌های برداشت شن و ماسه، از مهم‌ترین محور‌های دومین جلسه شورای معادن استان زنجان بود.