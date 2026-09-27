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مراسم بزرگداشت مرحوم حضرت آیتالله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادهای عالی حوزوی امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصمومه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت مرحوم حضرت آیتالله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید با حضور علما، اساتید حوزه، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قشرهای مختلف مردم امشب در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
این مراسم به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادهای عالی حوزوی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی قمی، سخنران این مراسم، با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی علما گفت: عالمان بزرگ دین در کنار دانش و فقاهت، با اخلاص، تواضع، زهد و فداکاری برای اعتلای حوزه و دین تلاش کردند.
وی با اشاره به خاطرات نقلشده از آیتالله شبیری زنجانی درباره آیتالله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، افزود: بزرگان حوزه با وجود جایگاه علمی و اجتماعی خود، برای تقویت حوزه نوپای قم و همراهی با آیتالله حائری از هیچ تلاشی دریغ نکردند و همه اعتبار و آبروی خود را در مسیر تقویت حوزه به کار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی ادامه داد: در خاطرات آیتالله شبیری زنجانی نمونههای فراوانی از تواضع، اخلاص و احترام متقابل میان بزرگان حوزه نقل شده است؛ به گونهای که برخی از علما با وجود آنکه از نظر سنی و سابقه علمی بر آیتالله حائری تقدم داشتند، برای موفقیت حوزه قم در کنار ایشان قرار گرفتند.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره علمای گذشته گفت: اگر ایمان به خدا و قیامت داریم، یکی از دلایل آن مشاهده الگوهای عملی ایمان در زندگی عالمان و بزرگان دین است؛ کسانی که علم را با عمل، زهد، سادهزیستی و اخلاص همراه کردند.
سخنران مراسم با اشاره به تأکید روایات اسلامی بر سادهزیستی و پرهیز عالمان از دنیاطلبی افزود: روحانیت و عالمان دین در جامعه الگو هستند و باید در سبک زندگی، بهویژه در کنار اقشار ضعیف جامعه، توجه ویژهای به سادهزیستی و همدلی با مردم داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی همچنین با نقل خاطراتی از امام خمینی و آیتالله امینی، بر اهمیت خودسازی، مبارزه با نفس و توجه عالمان به آخرت تأکید کرد و گفت: بزرگان دین حتی در سالهای پایانی عمر نیز خود را نیازمند اصلاح و مراقبت از نفس میدانستند.