به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر ابراهیمی رئیس کیمته امداد مراغه گفت:امسال نیز عشایر کوچرو در ییلاق بیش از ۱۰۰ راس گوسفند به عنوان زکات هدیه کردند.

ابراهیمی افزود: عشایر در کنار تلاش و تولید به امر رسیدگی به نیازمندان و عمل به فرایض دینی پیشگام هستند.

وی اضافه کرد: آنها با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانواده‌های تحت پوشش حمایت کردند.

مدیر کمیته امداد مراغه گفت: امسال اهدای گوسفند به عنوان زکات توسط عشایر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

همه سال در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایر با حدود ۷۰ هزار راس دام به مراتع سهند در مراغه کوچ می کنند و در تولید محصولات و فرآورده‌های دامی مشغول هستند.