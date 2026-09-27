پرداخت یک میلیارد تومان زکات توسط عشایر سهند
عشایر کوچروی سهند در مراغه با اهدای گوسفند یک میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.
ابراهیمی افزود: عشایر در کنار تلاش و تولید به امر رسیدگی به نیازمندان و عمل به فرایض دینی پیشگام هستند.
وی اضافه کرد: آنها با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانوادههای تحت پوشش حمایت کردند.
مدیر کمیته امداد مراغه گفت: امسال اهدای گوسفند به عنوان زکات توسط عشایر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
همه سال در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایر با حدود ۷۰ هزار راس دام به مراتع سهند در مراغه کوچ می کنند و در تولید محصولات و فرآوردههای دامی مشغول هستند.