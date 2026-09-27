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سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت تدوین سند توسعه فرهنگی اجتماعی این شهرستان با توجه به ظرفیت ها، مشکلات و نیازهای منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد در نخستین جلسه هماهنگی تدوین سند توسعه فرهنگی اجتماعی شادگان با تاکید بر ضرورت تدوین سند توسعه فرهنگی اجتماعی شادگان اظهار کرد: این سند باید با توجه به ظرفیت ها، مشکلات و نیازهای شهرستان تهیه شود.
وی افزود: مقرر شد ادارات و دستگاههای اجرایی، ظرفیتها، مشکلات و پیشنهادهای خود را در حوزههای مرتبط ارائه کنند تا پس از بررسی و جمعبندی در سند توسعه شهرستان لحاظ شود.
سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه در تدوین سند شناسایی دقیق مسائل و چالش های موجود روندهای فعلی اصلاح و مسیر توسعه شهرستان برای سالهای آینده هموار شود، تصریح کرد: در تدوین این سند واقعیت ها و مشکلات شهرستان بهصورت شفاف بیان و برای هر یک از مسائل، راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه شود.
عفری مفرد ادامه داد: لازم است جلسات تدوین سند در یک بازه زمانی فشرده و بصورت مستمر برگزار شود تا در کوتاهترین زمان، اهداف، اولویت ها، اعتبارات مورد نیاز و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت شهرستان مشخص و جمع بندی شود.
لازم به ذکر است؛ در ادامه جلسه موضوعاتی از جمله شناسایی ظرفیتها و مشکلات شهرستان، تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، تعیین اولویتهای اعتباری، تشکیل کارگروه های تخصصی، بررسی مسائل عمرانی و زیرساختی و استمرار جلسات برای نهاییسازی سند توسعه شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است؛ با نگاه و حمایت دکتر موالی زاده استاندار خوزستان و با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای استانی مقرر شده است کارگروه های تخصصی برای بررسی مسائل شادگان تشکیل و موضوعات در شهرستان بصورت مستند و با حضور مدیران و متولیان مربوطه در قالب کارگروه های تخصصی بررسی و پیگیری میشود.