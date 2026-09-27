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همزمان با هفته دفاع مقدس برنامههای عمرانی، خدماتی و فرهنگی در نقاط مختلف کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هفته دفاع مقدس در روستاها با خدمت و آبادانی همراه شد.
در سرابدوکل، طرح هادی و آسفالت معابر اجرا شد و در چراغآباد، میز خدمت جهادی برپا شد.
اینجا، نام شهدا هم در میان مردم زنده شد در چراغآباد و قروه، از خانوادههای شهدا تجلیل و یاد سه شهید والامقام قروه نیز گرامی داشته شد.
در سقز نوبت به خادمان سلامت رسید و از پرستاران، بهورزان و کارکنان فوریتهای پزشکی قدردانی شد.
در روستای سرا هم مردم با یک پیادهروی خانوادگی، یاد شهدا را گرامی داشتند.
برنامههایی که هفته دفاع مقدس را با خدمت، تکریم ایثار و همدلی مردم همراه کرد.