همزمان با هفته دفاع مقدس برنامه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی در نقاط مختلف کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هفته دفاع مقدس در روستا‌ها با خدمت و آبادانی همراه شد.

در سرابدوکل، طرح هادی و آسفالت معابر اجرا شد و در چراغ‌آباد، میز خدمت جهادی برپا شد.

اینجا، نام شهدا هم در میان مردم زنده شد در چراغ‌آباد و قروه، از خانواده‌های شهدا تجلیل و یاد سه شهید والامقام قروه نیز گرامی داشته شد.

در سقز نوبت به خادمان سلامت رسید و از پرستاران، بهورزان و کارکنان فوریت‌های پزشکی قدردانی شد.

در روستای سرا هم مردم با یک پیاده‌روی خانوادگی، یاد شهدا را گرامی داشتند.

برنامه‌هایی که هفته دفاع مقدس را با خدمت، تکریم ایثار و همدلی مردم همراه کرد.