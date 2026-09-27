مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر سردار شهید ظریفی، دیشب هم پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره)، حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مراسم وداع با این شهید والامقام در تجمعات شبانه نیز ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه دیشب در خیابان شهید فلاحی یک، میدان شهید مطهری و در چهارراه احمدآباد برگزار شد.

آیین تشییع پیکر سردار شهید ظریفی نیز ساعت ۹ صبح امروز از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) برگزار و پس از آن، برای دفن به گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد، قطعه میرزاجوادآقا منتقل شد.