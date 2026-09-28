در مدت ۴ روز فرآیند ثبت نام داوران کودک و نوجوان، ۱۶۰۴ نفر برای داوری فیلم‌های سی وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان ثبت‌نام کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره گروه سنی داوران و شیوه انتخاب آنها گفت: کودکان در بازه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال قرار می‌گیرند و گروه نوجوانان نیز شامل بچه‌های ۱۳ تا ۱۶ سال است.

وی ادامه داد: امسال بیش از ۱۶۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان برای حضور در بخش داوری ثبت‌نام کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که تعدادی از این بچه‌ها سال‌هاست در کنار جشنواره حضور دارند و در دوره‌های قبلی نیز به عنوان داور کودک و نوجوان شرکت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بچه‌ها از روند برگزاری این بخش رضایت داشته‌اند و همین مسئله باعث شده است که در دوره سی‌وهشتم نیز دوباره برای حضور در جشنواره ثبت‌نام کنند.

مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: ۸۸۲ نفر در رده سنی کودکان و ۱۰ تا ۱۲ سال و ۷۲۲نفر در رده سنی نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله متقاضی داوری این دوره از این رویداد بین‌المللی هستند.

صدیقه چگونیان همچنین درباره روند آموزش و آماده‌سازی داوران گفت: برای داوران جزوات آموزشی در گروه‌ها قرار می‌دهیم و آزمون‌هایی نیز برای آنها برگزار می‌کنیم. امسال هم برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آموزش این گروه خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم بچه‌ها با چشم باز وارد فرآیند داوری شوند و بتوانند این کار را به بهترین شکل انجام دهند.

وی، گفت: لازم است داوران کودک و نوجوان با مفاهیم مختلف سینمایی آشنا باشند به همین دلیل درباره فیلم، ارکان مختلف آن، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و دیگر مؤلفه‌هایی که به سینما و فیلم مربوط می‌شود، آموزش‌هایی به آنها ارائه خواهد شد. در واقع یا کلاس آموزشی برای آنها برگزار می‌شود یا جزوات آموزشی در اختیارشان قرار می‌گیرد و بچه‌ها باید در این روند آموزشی شرکت کنند تا آمادگی لازم را برای داوری به دست بیاورند.

چگونیان درباره تماشای فیلم‌های جشنواره همزمان با برگزاری رویداد، تاکید کرد: بنابراین کودکان و نوجوانان در روز‌های برگزاری جشنواره در سینما حضور پیدا می‌کنند و همزمان فیلم‌های مربوط به گروه سنی خودشان را می‌بینند و به داوری آثار می‌پردازند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری ۱۲ تا ۱۶ مهرماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.