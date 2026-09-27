مردم آبادان و خرمشهر در موج دویست و یازدهم اجتماعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر، یاد و خاطره رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این اجتماعات، مردم آبادان و خرمشهر با حضور پرشور خود، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ایثارگری‌های رزمندگان را گرامی داشتند و بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با اشاره به نقش مردم آبادان و خرمشهر در دوران دفاع مقدس، حضور و ایستادگی مردم این دو شهرستان را بخشی از تاریخ مقاومت ملت ایران دانستند و بر حفظ روحیه ایستادگی و همبستگی ملی تأکید کردند.

مردم همچنین با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی از مدافعان امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند و گفتند در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی در کنار نیروهای مسلح خواهند بود.

حاضران در این اجتماعات همچنین با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مورد تأکید قرار دادند و اعلام کردند همچنان در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های نظام ایستادگی خواهند کرد.