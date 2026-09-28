به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره به معافیت مشمولان دارای فرزند گفت: تمامی سربازان حین خدمت و مشمولان غایب و غیرغایب که دارای چهار فرزند باشند، از معافیت دائم بهره‌مند خواهند شد و این قانون تا سال ۱۴۰۷ تمدید شده است. همچنین مشمولان غایب و غیرغایب و سربازان حین خدمت، مشروط به داشتن حداقل ۴۰ سال سن و سه فرزند، از معافیت دائم بهره‌مند خواهند بود.

سرهنگ اکبر معادلی افزود: سربازان فراری سال‌های قبل نیز در صورت داشتن شرایط اعلام شده می‌توانند با مراجعه به یگان خدمتی خود درخواست و مدارک لازم را ارائه کنند تا از یگان خدمتی ترخیص شوند و برای رسیدگی به معافیت خود اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان درباره کسر خدمت فرزندان ایثارگران گفت: فرزندان ایثارگران به ازای هر ۳۰ ماه سابقه جبهه، یک فرزند از معافیت بهره‌مند می‌شود و به ازای ۲۴ ماه سابقه اسارت یا ۲۵ درصد جانبازی نیز یک فرزند معاف خواهد شد. در صورتی که سابقه جبهه، آزادگی یا جانبازی کمتر از این میزان باشد، فرزندان ایثارگران به ازای هر یک ماه سابقه جبهه و آزادگی و به ازای هر یک درصد جانبازی والدین خود، از ۱۲ روز کسر خدمت می‌توانند استفاده کنند.

سرهنگ اکبر معادلی ادامه داد: کارکنان وظیفه متأهل علاوه بر اینکه در شهرستان محل سکونت خود یا همسرشان به کارگیری می‌شوند، از دو ماه کسر خدمت بهره‌مند خواهند شد و در صورت داشتن فرزند، به ازای فرزند اول سه ماه، فرزند دوم چهار ماه و فرزند سوم پنج ماه کسر خدمت به آنان تعلق می‌گیرد. سربازانی که در سازمان بسیج عضویت فعال داشته‌اند نیز در طول سال‌های قبل از خدمت خود، برابر مقررات می‌توانند تا سقف شش ماه از کسر خدمت استفاده کنند.

معادلی درباره مدت خدمت سربازی گفت: مدت خدمت با توجه به وضعیت جغرافیایی و موقعیت محل خدمت متفاوت است. سربازان وظیفه بومی در مناطق عادی ۲۱ ماه خدمت می‌کنند و مدت خدمت سربازان بومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، محروم، بد آب و هوا و عملیات مراقبت از مرز‌های خلیج فارس ۱۸ ماه است. مدت خدمت سربازان غیر بومی در مناطق عادی ۱۸ ماه و در مناطق امنیتی غیر درگیر، محروم، بد آب و هوا و عملیاتی و مراقبت از مرز‌ها ۱۵ ماه است و سربازان در مناطق امنیتی درگیر نیز ۱۴ ماه خدمت می‌کنند.

وی افزود: سربازانی که مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی هستند و به صورت امریه خدمت می‌کنند، در کلیه مناطق ۲۴ ماه خدمت خواهند داشت.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تبریک روز سرباز گفت: خدمت مقدس سربازی جدای از اینکه وظیفه هر فرد ذکور ایرانی است، مزایا و امتیازاتی نیز برای سربازان دارد که از جمله آن می‌توان به کسب تجربه و مهارت‌های ارزشمند نظامی و تخصصی، افزایش اعتماد به نفس و توانمندی فردی، ایجاد سابقه خدمت، امکان استخدام در سازمان‌های دولتی و خصوصی و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و قانونی اشاره کرد.