با وجود کارشکنی‌های دولت آمریکا و تلاش برای محدودسازی شبکه هوایی ایران، شرکت‌های هواپیمایی داخلی امروز ۵ مهرماه ۱۴۰۵، ۲۴ پرواز رفت و برگشت را به ۱۱ مقصد خارجی عملیاتی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی برنامه پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی نشان می‌دهد که امروز پروازهای ایرانی به مقاصد کلیدی در آسیا و اوراسیا برقرار بوده است.

این پروازها شامل مسیرهای خروجی و ورودی به شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر در ترکیه، ایروان در ارمنستان، پکن، شانگهای و گوانگژو در چین، و همچنین هوشی‌مین در ویتنام بوده است.

علاوه بر این، پروازهای ورودی از شهرهای دوشنبه در تاجیکستان، تاشکند در ازبکستان، مسکو در روسیه و همچنین برخی پروازها از ترکیه، برنامه امروز ایرلاین‌های داخلی را تکمیل کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این، دولت آمریکا با اعمال فشار و تهدید به تحریم‌های ثانویه، تلاش کرده بود کشورهای مختلف را به توقف همکاری‌های هوانوردی با ایران وادارد؛ با این حال، بسیاری از کشورها با ایستادگی در برابر این فشارها، همچنان به تعاملات هوایی خود با ایران ادامه می‌دهند.