به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان؛ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کمپلوی_شمالی، خیابان های شیوا، کسایی، وکیلی و مالکی حدفاصل شهید داغری و براتی و خیابان شهید قاضی عسکر و خیابان براتی حدفاصل کمالی تا مالکی روز دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.