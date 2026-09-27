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مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان از انجام بیش از ۱۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی و صنایع تولیدی استان در ۶ ماه نخست امسال و تشکیل ۹۸۴ پرونده تخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان از انجام ۱۲ هزار و ۴۷۲ فقره بازرسی از واحدهای صنفی و صنایع تولیدی استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.
سعید حاجیان گفت: در راستای کنترل و تنظیم بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسان این مدیریت بهصورت روزانه و مستمر از واحدهای صنفی و صنایع تولیدی در شهرستانهای مختلف استان بازرسی و فعالیت این واحدها را از نظر رعایت ضوابط و مقررات بررسی میکنند.
وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال، در مجموع ۱۲ هزار و ۴۷۲ فقره بازرسی در سطح شهرستانهای خوزستان انجام شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان ادامه داد: در جریان این بازرسیها، ۱۱ هزار و ۴۸۰ مورد عدم احراز هویت در سامانه سیمبا به ثبت رسیده است.
حاجیان تصریح کرد: با بررسیهای انجامشده، مواردی از تخلف شناسایی و برای ۹۸۴ واحد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار محصولات کشاورزی گفت: پایش بازار و نظارت بر زنجیره عرضه کالاها با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، با قاطعیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.