به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این شرکت اعلام کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی، افزایش پایداری و تقویت زیرساخت‌های شبکه گازرسانی و همچنین به منظور انجام تعمیرات، عملیات فنی ضروری و افزایش ظرفیت، این شرکت در نظر دارد نسبت به اجرای اقدامات مذکور در محدوده‌های اعلامی اقدام نماید.

توصیه می‌شود: شهروندان گرامی در خصوص زمان و محدوده اجرای عملیات، رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف، همکاری لازم را داشته باشند.

این عملیات دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا حداکثر ۱۲ ساعت انجام خواهد شد.

محور‌ها به شرح زیر است:

جاده رامیان به آزادشهر حدفاصل هتل لابوس تا سپاه پاسداران (سمت راست و چپ و کوچه‌های مجاور)

شهرک‌های امام، شهید بهشتی، منابع طبیعی، آفاق و فرهنگیان

خیابان کمربندی غربی (کارگر) و همچنین جاده محمد زمان تا انتها

خیابان کمربندی شرقی (کشاورز) از ابتدا تا خیابان کشاورز ۱۲ (سمت چپ و راست به همراه کوچه‌های مجاور)