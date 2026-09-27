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شرکت گاز گلستان برای انجام تعمیرات بخشی از جاده شهرستان رامیان اطلاعیه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این شرکت اعلام کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی، افزایش پایداری و تقویت زیرساختهای شبکه گازرسانی و همچنین به منظور انجام تعمیرات، عملیات فنی ضروری و افزایش ظرفیت، این شرکت در نظر دارد نسبت به اجرای اقدامات مذکور در محدودههای اعلامی اقدام نماید.
توصیه میشود: شهروندان گرامی در خصوص زمان و محدوده اجرای عملیات، رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف، همکاری لازم را داشته باشند.
این عملیات دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا حداکثر ۱۲ ساعت انجام خواهد شد.
محورها به شرح زیر است:
جاده رامیان به آزادشهر حدفاصل هتل لابوس تا سپاه پاسداران (سمت راست و چپ و کوچههای مجاور)
شهرکهای امام، شهید بهشتی، منابع طبیعی، آفاق و فرهنگیان
خیابان کمربندی غربی (کارگر) و همچنین جاده محمد زمان تا انتها
خیابان کمربندی شرقی (کشاورز) از ابتدا تا خیابان کشاورز ۱۲ (سمت چپ و راست به همراه کوچههای مجاور)