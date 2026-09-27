به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای ۱۲۷ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۷۳ هزار میلیارد تومان در استان گفت:همزمان با هفته گردشگری ۶ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۵۰ نفر به صورت وبیناری با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

سرمست ضمن تبریک روز جهانی گردشگری، از حضور و توجه دولت به توسعه این حوزه قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل متحد، از مواضع مقتدرانه، شجاعانه و صلح جویانه رئیس جمهور قدردانی کرد و گفت: مردم آذربایجان شرقی به وجود رئیس جمهور افتخار می‌کنند و مدیریت استان نیز از ظرفیت سرمایه اجتماعی و حمایت‌های دولت در مسیر اجرای طرح های عمرانی و گردشگری بهره می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت اظهار کرد: در این هفته یک هزار و ۳۵۵ طرح عمرانی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی با سرمایه گذاری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی تکمیل موزه فرش تبریز را یکی از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد برای تکمیل به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

استاندار آذربایجان شرقی از رئیس جمهور درخواست کرد با اختصاص اعتبار مورد نیاز، زمینه تکمیل و بهره برداری از موزه فرش تبریز را فراهم کند.