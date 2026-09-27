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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از تمدید فراخوان جذب ۲۵۸ مدرس جدید این دانشگاه در استان تا ۱۱ مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از تمدید فراخوان جذب ۲۵۸ مدرس جدید این دانشگاه در استان خبر داد.
دکتر کیانوش بهرهی گفت: متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا ۱۱ مهرماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی jam.uast.ac.ir مراحل ثبتنام خود را انجام دهند.
وی افزود: فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی آغاز شده و ظرفیت نهایی پس از تأیید واحدهای استانی، با توجه به دورههای در حال اجرا، رشتههای جدید و گروه درسهای تعیینشده، اختصاص یافته است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ادامه داد: این فرآیند با هدف تأمین مدرس مورد نیاز مراکز آموزشی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و بر اساس زمانبندی مناسب انجام میشود.
بهرهی بیان کرد: متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی باید حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.
وی گفت: جذب مدرس به صورت بومی در شهرستانهای اهواز، دزفول، شوشتر، ماهشهر و ایذه انجام میشود.رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان تأکید کرد: تکمیل فرمهای سامانه، پرداخت وجه و دریافت کد رهگیری، ملاک ثبتنام قطعی متقاضیان در این فراخوان است.
بهرهی افزود: از مجموع ۲۵۸ ظرفیت پیشبینیشده برای جذب مدرس در خوزستان، ۱۷۳ نفر در چهار گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر و ۸۵ نفر نیز در گروه درسهای معارف اسلامی جذب خواهند شد.
وی ادامه داد: دانشگاه تلاش میکند نتایج این فراخوان را پیش از آغاز ترم تحصیلی بهمنماه اعلام کند تا از خدمات مدرسان جدید برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود ارائه آموزشهای اشتغالمحور استفاده شود.