



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اورژانس ۱۱۵ فارس از مساعد بودن حال عمومی دو پرسنل این مجموعه که در جریان مأموریت در شیراز با ضربات چاقو مجروح شده بودند، خبر داد.

عابد گفت: این حادثه حدود ساعت یک بامداد و در پی اعزام پرسنل اورژانس برای رسیدگی به وضعیت یک بیمار در پارک گل‌ها رخ داد و در جریان درگیری، دو نفر از کارکنان اورژانس با ضربات چاقو مجروح شدند.

وی افزود: یکی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی و به علت جراحات سطحی از بیمارستان ترخیص شده و حال عمومی وی مساعد است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ فارس ادامه داد: مصدوم دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفته و با وجود شدت حادثه، حال عمومی وی مساعد است و روند درمان او در بیمارستان ادامه دارد.

عابد تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه برای دو پرسنل اورژانس ۱۱۵ بدون عارضه جدی به پایان رسیده است.