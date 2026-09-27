پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت خوزستان از نیاز استان به ۴۶ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر خبر داد و گفت: این واکسن هنوز وارد استان نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به نیاز استان به ۴۶ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر، گفت: این واکسن تاکنون وارد خوزستان نشده است و به محض ورود، برای گروههای هدف و کادر بهداشت و درمان تزریق خواهد شد.
دکتر مهرداد شریفی افزود: در هفته نخست مهرماه قرار داریم و واکسن آنفلوآنزا هنوز وارد خوزستان نشده است، اما به محض ورود محموله، واکسیناسیون گروههای پرخطر و کادر بهداشت و درمان که با بیماران در ارتباط هستند، انجام میشود.
وی ادامه داد: در استان خوزستان ۴۶ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر از جمله مادران باردار و بیماران خاص مورد نیاز است و سایر افراد میتوانند واکسن مورد نیاز خود را از طریق داروخانهها و بخش خصوصی تأمین کنند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه اثرگذاری واکسن آنفلوآنزا حدود دو هفته پس از تزریق آغاز میشود، گفت: واکسیناسیون در برخی گروهها از جمله مادران باردار میتواند بیش از ۹۰ درصد از ابتلا به آنفلوآنزا پیشگیری کند، اما در کنار واکسیناسیون، رعایت اصول خودمراقبتی نیز ضروری است.
شریفی گفت: پیشگیری، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت از مهمترین راهکارهای مقابله با بیماریهای تنفسی است و گروههای پرخطر باید این موارد را جدی بگیرند.
وی افزود: کاهش ارتباط با افراد دارای علائم بیماری، استفاده از ماسک برای افراد بیمار، پرهیز از حضور در تجمعات و رعایت نکات بهداشتی از جمله توصیههای مهم برای پیشگیری از ابتلا و انتقال آنفلوآنزاست.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین بر شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون یا استفاده از مواد ضدعفونیکننده دست تأکید کرد.