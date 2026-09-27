آمایش سرزمینی آموزش عالی و بررسی نیاز‌های استان مرکزی، لازمه ایجاد رشته‌های مورد نیاز و حذف رشته‌هایی است که به نوعی متناسب با فضای جامعه و صنعت نیستند.

تقویت ارتباط بین صنعت و ایجاد رشته‌های جدید متناسب با بازار کار، رویکرد دانشگاه علمی کاربردی

تقویت ارتباط بین صنعت و ایجاد رشته‌های جدید متناسب با بازار کار، رویکرد دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گفت: آمایش سرزمینی آموزش عالی و بررسی نیاز‌های استان، لازمه ایجاد رشته‌های مورد نیاز و حذف رشته‌هایی که به نوعی متناسب با فضای جامعه و صنعت نیست، می‌باشد.

ابراهیم آقا محمدی افزود: بایستی به سمت و سویی که براساس بررسی و آمایشی که وجود دارد، متناسب با بازار کار و نیاز جامعه رشته‌های جدید و ایجاد مراکز جدید احداث شود و این رویکرد مهم در ارتقای آموزش عالی استان است.

او تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت برای پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مهارتی را ضروری دانست و گفت: راه اندازی مراکز جدید بر اساس ظرفیت‌های موجود استان و برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی برای توانمندسازی افراد در دانشگاه پیگیری می‌شود.

حدود دو هزار و ۴۰۰ دانشجو در هفت مرکز علمی کاربردی استان در ۳۵ رشته مشغول به تحصیل هستند.