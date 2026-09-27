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فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۱۵۹ کیلو و۵۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در شهرستان شادگان و دستگیری ۳ سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت: در راستای برخورد با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان شادگان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی یک محموله مواد مخدر شدند که از مرزهای شرقی کشور وارد استان خوزستان و شهرستان شادگان شده بود.
وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی سوداگران مرگ، با هماهنگی قضائی از مخفیگاه متهمان بازدید کردند که در بررسی بهعملآمده، مقدار ۱۵۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان کرد: در این رابطه ۳ نفر از سوداگران مرگ دستگیر و ۲ دستگاه موتورسیکلت که در جابهجایی مواد استفاده میشد، توقیف شدند.
سردار میرفیضی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، گفت: نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و بهرهگیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه و جدی برخورد خواهد کرد.