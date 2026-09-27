خانواده «مهسا طاهری» در مراسمی با محوریت روایتگری سیره شهدا و تکریم نماد‌های ملی در دانشگاه تفرش به بیان خاطرات و ابعاد شخصیتی این شهیده والا مقام پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به‌مناسبت هفته دفاع مقدس و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسمی با محوریت روایتگری سیره شهدا و تکریم نماد‌های ملی در دانشگاه تفرش برگزار شد.

در این مراسم خانواده شهیده «مهسا طاهری» به بیان خاطرات و ابعاد شخصیتی این شهیده والا مقام پرداختند.

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در همایشی به مناسبت هفته دفاع مقدس، از ایثار و فداکاری رزمندگان، جانبازان و پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت بخش سربند شهرستان شازند تجلیل و قدردانی شد.

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رژه گردان نظامی خواهران با اجرای «ایران به توانِ بانوان» در اراک برگزار میشود.

«ایران به توانِ بانوان» روایتی پرشور از میدان داری بانوان است که با رژه گردان نظامی خواهران روز سه شنبه همزمان با اجتماعات در حسینیه ایران برگزار می‌شود.

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در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستان‌های فراهان، تفرش و اشتیان در مجلس شورای اسلامی، علی وروانی فراهانی به‌عنوان بخشدار جدید بخش خنجین معرفی و از خدمات محمدرضا راستگردانی، بخشدار پیشین این بخش، قدردانی شد.

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