جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری قاتل مسلح و کشف سلاح جنگی در شهرستان رفسنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "پورامینایی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان رودبار جنوب، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی رودبار جنوب قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی انجام‌شده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان و با همکاری و پشتیبانی مأموران انتظامی شهرستان رفسنجان، مخفیگاه متهم در شهرستان رفسنجان شناسایی شد.

سرهنگ پورامینایی تصریح کرد: مأموران، طی یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در شهرستان رفسنجان دستگیر و در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه اسلحه کمری جنگی، دو تیغه خشاب و ۱۴ عدد فشنگ جنگی به همراه یک دستگاه موتورسیکلت کشف و توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر تحرکات مجرمان، خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.